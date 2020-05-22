Найсексуальніша дівчина у світі знялася у крихітному бікіні з незвичного ракурсу

Одна з найпопулярніших моделей сучасності Белла Хадід поділилася зі своїми шанувальниками вкрай відвертими знімками. Спокусливі кадри, на яких красуня постала майже оголена, з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

Так, на свіжих сексуальних знімках Белла Хадід позує у крихітному бікіні смарагдового кольору. Груди зірки прикриває бюстгальтер з маленькими прямокутними шматками тканини, які з'єднані по центру кільцем. Такий топ прикриває тільки центральну частину грудей моделі.

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При цьому Хадід здивувала підписників несподіваним і водночас спокусливим ракурсом. Зірка мережі зробила селфі знизу так, що нижню оголену частину її грудей добре видно. На тілі моделі видно краплі води, а її волосся злегка вологе.

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