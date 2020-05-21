Хайді Клум лише у білизні відвідала перукаря

Німецька супермодель, актриса і телеведуча Хайді Клум похвалилася перед шанувальниками тим, як їй вдається залишатися доглянутою під час карантину, введеного через спалах коронавірусу.

Фотофакт знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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"Любий, ми знайшли спосіб!" – підписала знімок 46-річна Клум. На фото вона у спідній білизні і чорних колготках в сітку сидить на стільці. Взута модель в чорні туфлі на підборах. На обличчі в неї захисна маска. Над волоссям Клум чаклує перукар Лоренцо Мартін. Він також в масці. На ньому ще й "захисний костюм", зроблений з великої чорної парасольки. На руках у Мартіна чорні рукавички. Стиліст фарбує волосся супермоделі.

Сеанс краси проходить на мальовничій галявині з розкішним краєвидом. Шанувальників захопила кмітливість Клум. Пост отримав більше 202 тисяч відміток "подобається" і майже 1,8 тисячі коментарів.

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