Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Наймолодша мільярдерка у світі розбурхала відео без одягу (18+)

  • 144
Кайлі Дженнер у білизні - фото 1
Кайлі Дженнер у білизні

Популярна зірка Кайлі Дженнер привернула увагу мережі пікантним відео лише у білизні. Ця дівчина з легкістю може позмагатись за популярністю зі своєю сестрою Кім Кардашян!

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 177 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

І ще: Скандальна Кім Кардашян вразила штанами з голими сідницями (фото)

Нещодавно Кайлі показала неопублікований уривок з реклами білизни Skims, на якому демонструє розкішну фігуру майже без одягу. За лічені години ролик зібрав понад 14 мільйонів переглядів!

Читайте також: Розкішна модель Victoria's Secret підкорила фото без одягу (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 208
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1475
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 324
Загрузка...
Новини