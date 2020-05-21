Наймолодша мільярдерка у світі розбурхала відео без одягу (18+)

Популярна зірка Кайлі Дженнер привернула увагу мережі пікантним відео лише у білизні. Ця дівчина з легкістю може позмагатись за популярністю зі своєю сестрою Кім Кардашян!

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 177 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Кайлі показала неопублікований уривок з реклами білизни Skims, на якому демонструє розкішну фігуру майже без одягу. За лічені години ролик зібрав понад 14 мільйонів переглядів!

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