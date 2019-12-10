Найпростіша дієта: як схуднути швидко і без зусиль

Настала та пора у році, коли чимало людей знову планує сісти на дієту і зайнятись спортом або ж знайти спосіб схуднути без тренувань і обмеження у їжі. Саме останній реальний варіант виявили американські науковці. Як це працює – читайте далі.

Дослідники з Каліфорнійського університету та Інституту біодосліджень Солка розкрили секрет схуднення без дієт та виснажливих тренувань. Існує всього одна умова, за якої люди можуть позбавлятись зайвих кілограмів без зусиль, – виділяти на трапези лише 8-10 годин, а решту 14-16 не вживати жодної їжі.

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І справді, найкраще обрати собі 10-годинний проміжок у часі, де будуть три прийоми їжі. Найоптимальнішим вважається варіант від 10 ранку до 8 вечора. Звісно ж, його можна підлаштувати і під вас робочий день, приміром, від 7 ранку до 5 вечора.

Як схуднути без дієт

Ефективність цієї заяви підтвердив експеримент за участю 19 добровольців з метаболічним синдромом (порушення обміну речовин при зловживанні шкідливою їжею та браком активності). Піддослідні не мали жодних обмежень ні у кількості смаколиків, на у їх корисні. Єдиним правилом було голодування упродовж 14 годин. Звучить загрозливо, але левову частку цього часу люди сплять, тому не все так страшно. Вже за кілька місяців у добровольців покращились показники артеріального тиску, холестерину, рівня цукру в крові, а ваги показали у середньому – 3 кг у кожного.

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