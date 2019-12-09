Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Які продукти слід їсти тим, хто віддає перевагу м'ясу

  • 16
Ось що слід їсти м'ясоїдам - фото 1
Ось що слід їсти м'ясоїдам

Люди, які люблять м'ясо, можуть не переживати за своє здоров'я – відповідально заявила вчена Олександра Уейд з південноавстралійського університету. Більш того, повністю відмовлятися від нього шкідливо для когнітивних здібностей.

Видання Nutrients опублікувало наукову працю Уейд і її колег, в рамках якої фахівці розробили найкорисніший раціон для м'ясоїдів.

І ще: 4 правила харчування довгожителів

За основу взяли середземноморську дієту. Вона передбачає вживання великої кількості овочів, фруктів, бобових, насіння і горіхів; хлібобулочних виробів і пасти з цільнозернового борошна, круп; а також оливкової олії першого віджиму. Важливими складовими такого харчування є риба і морепродукти. Допускається помірне вживання червоного вина. Тішити себе солодощами, червоним м'ясом, обробленою їжею можна лише зрідка.

Попри те, що середземноморський раціон вважається найбільш здоровим і добре впливає на роботу мозку та серцево-судинної системи, саме обмеження на вживання м'яса найчастіше ускладнює його дотримання. Вчені дещо модифікували дієту, запропонувавши випробувати її 35 добровольцям з ризиком серцево-судинних захворювань.

Середземноморську дієту слід розбавити червоним м'ясом - фото 373308
Середземноморську дієту слід розбавити червоним м'ясом

Піддослідних у віці 45-80 років поділили на 2 групи. Одна дотримувалася класичного середземноморського меню, учасники іншої обов'язково з'їдали на тиждень 250 грамів нежирної свинини. Експеримент тривав 24 тижні. Перші і останні 8 з них припускали суворе дотримання приписів з харчування. В інший час добровольці могли харчуватися на свій розсуд. Так дослідники змогли зрозуміти, чи робить новий раціон якийсь помітний вплив на здоров'я.

Експерти проводили різні тести й опитування, щоб відстежити найменші зміни в когнітивних функціях, настрої і самопочутті учасників. З'ясувалося, що саме у тих, хто додав до свого раціону свинину, емоційний стан і швидкість обробки інформації покращилися.

Відтак, якщо ви не можете відмовитися від червоного м'яса, – міксуйте його з середземноморським раціоном. Таке поєднання і користь принесе організму, і потішить ваші смакові рецептори!

Читайте також: Ці продукти не слід розігрівати двічі, і ось чому

Джерело: menslife
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 2343
ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
  • 04 грудня, 19:00
  • 618
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1937649
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа