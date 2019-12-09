Які продукти слід їсти тим, хто віддає перевагу м'ясу

Люди, які люблять м'ясо, можуть не переживати за своє здоров'я – відповідально заявила вчена Олександра Уейд з південноавстралійського університету. Більш того, повністю відмовлятися від нього шкідливо для когнітивних здібностей.

Видання Nutrients опублікувало наукову працю Уейд і її колег, в рамках якої фахівці розробили найкорисніший раціон для м'ясоїдів.

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За основу взяли середземноморську дієту. Вона передбачає вживання великої кількості овочів, фруктів, бобових, насіння і горіхів; хлібобулочних виробів і пасти з цільнозернового борошна, круп; а також оливкової олії першого віджиму. Важливими складовими такого харчування є риба і морепродукти. Допускається помірне вживання червоного вина. Тішити себе солодощами, червоним м'ясом, обробленою їжею можна лише зрідка.

Попри те, що середземноморський раціон вважається найбільш здоровим і добре впливає на роботу мозку та серцево-судинної системи, саме обмеження на вживання м'яса найчастіше ускладнює його дотримання. Вчені дещо модифікували дієту, запропонувавши випробувати її 35 добровольцям з ризиком серцево-судинних захворювань.

Середземноморську дієту слід розбавити червоним м'ясом

Піддослідних у віці 45-80 років поділили на 2 групи. Одна дотримувалася класичного середземноморського меню, учасники іншої обов'язково з'їдали на тиждень 250 грамів нежирної свинини. Експеримент тривав 24 тижні. Перші і останні 8 з них припускали суворе дотримання приписів з харчування. В інший час добровольці могли харчуватися на свій розсуд. Так дослідники змогли зрозуміти, чи робить новий раціон якийсь помітний вплив на здоров'я.

Експерти проводили різні тести й опитування, щоб відстежити найменші зміни в когнітивних функціях, настрої і самопочутті учасників. З'ясувалося, що саме у тих, хто додав до свого раціону свинину, емоційний стан і швидкість обробки інформації покращилися.

Відтак, якщо ви не можете відмовитися від червоного м'яса, – міксуйте його з середземноморським раціоном. Таке поєднання і користь принесе організму, і потішить ваші смакові рецептори!

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