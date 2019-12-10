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Учені знайшли зв'язок між роботою мозку і жирною їжею

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Як жирна їжа впливає на мозок - фото 1
Як жирна їжа впливає на мозок

Виявилось, що любов до шкідливих смаколиків виникає у людей не просто так, адже така їжа відчутно впливає на мозок. Детальніше читайте у дослідження французьких учених.

Спеціалісти з Університету Бордо провели цікаве дослідження, яке показало, що жирні продукти та функціонування мозку пов'язані.

І ще: Які продукти слід їсти тим, хто віддає перевагу м'ясу

Дослідники стежили за тим, як висококалорійна та жирна їжа впливає на роботу мозку кількох лабораторних мишей. Виявилось, що головний відділ центральної нервової системи реагував на такі смаколики так само, як при вживанні амфетаміну. Піддослідні починали поводитись значно активніше, коли отримували "дози" жирних продуктів. До того ж, збільшувалась активність нервових клітин у центрі задоволення.

Як жирна їжа впливає на мозок - фото 373331
Як жирна їжа впливає на мозок

Найбільш яскраво проявлявся такий ефект висококалорійної трапези в останні місяці "підліткового" періоду у мишей. Тому не дивно, що саме молодь найбільш вразлива до появи залежності від багатокалорійних продуктів.

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Джерело: newsyou.info
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