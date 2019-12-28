Найпопулярніші помилки у харчуванні, яких припускається кожен

Дієтологи розповіли про найбільші провали у раціоні, якими часто грішать люди. Ви можете вести здоровий спосіб життя, але навіть один з цих пунктів вже є не надто хорошим для вашого самопочуття.

Часто люди навіть не помічають, як роблять помилки у харчуванні, а через них можуть виникати проблеми зі обміном речовин, здоров'ям, гормонами та вагою.

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На першому місці стоїть переїдання. Люди не помічають, як споживають більше калорій, аніж потрібно організму. А все через відволікання від самого процесу трапези та поспіх. Тому відчуття голоду не зникає швидко і часто після нормальної їжі у хід ідуть солодощі, снеки і тому подібне.

Помилки у харчуванні

Ще однією нехорошою звичкою є те, що чимало людей обирає страви з високим вмістом жирів. Також не варто забувати про нерегулярність харчування, адже це змушує готувати ще більшу порцію.

Відсутність режиму та різноманіття призводять до браку вітамінів та мінералів. А вишенькою на торті шкідливих харчових звичок є приготування трапези. Як би сильно ви не любили смажену картопельку, але найоптимальнішим способом приготування є тушкування та варка.

Помилки у харчуванні

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