Найпопулярніші хіти нашої Незалежності: українська музика 2000-2010

Музичний екскурс до Дня Незалежності 2019 від Радіо МАКСИМУМ триває! У нашій другій добірці найкращих українських пісень слухайте та згадуйте улюблені хіти 2000 - 2010 років!

Друге десятиліття нашої Незалежності стало багатим на круті пісні, які поповнили скарбничку української музики. З 2000 по 2010 рік ми заслуховувались потужними треками Океану Ельзи й Другої Ріки, ліричними композиціями Олександра Пономарьова, правдивими синглами Кузьми Скрябіна та веселими хітами гурту ТНМК. У цей період Ані Лорак ще співала українською, а Тіна Кароль, Бумбокс і Антитіла лише починали свою діяльність.

Це цікаво: Улюблені українські хіти 1991-2000 років

Обрати най-найкращі хіти 2000-2010х було неймовірно важко, адже щороку наші артисти випускали одразу по кілька достойних пісень. Тож не ображайтесь, якщо ми не включили в добірку вашу улюблену композицію, а краще пишіть її назву в коментарях :)

2000

Океан Ельзи – 911

Друга Ріка – Впусти мене

Олександр Пономарьов – Чому так гірко плакала вона

2001

Ані Лорак – Полуднева спека

Океан Ельзи – Квітка

Олександр Пономарьов – Він чекає на неї

2002

Океан Ельзи – Холодно

Вєрка Сердючка – Гоп-Гоп-Гоп

От Вінта – Не мала баба клопоту

2003

Скрябін – Спи собі сама

Руслана – Знаю я

Ані Лорак – Мої бажання

2004

Руслана – Дикі танці

Софія Ротару – Одна калина

Тартак – Наше літо

2005

СКАЙ – Тебе це може вбити

Гринджоли – Разом нас багато

ТНМК – Гранули

2006

Друга Ріка – Три хвилини

Бумбокс – Квіти у волоссі

ВУЗВ & XS – Штольня

2007

ТІК – Апрєль

Океан Ельзи – Все буде добре

Mad Heads – А я на морі

2008

Антитіла – БудуВуду

Мандри – Дорога

Скрябін & XS – Шмата

2009

Океан Ельзи – Я так хочу

Бумбокс – Наодинці

Наталя Валевська – Палала

2010

Тіна Кароль – Не дощ

Скрябін – Говорили і курили

Арсен Мірзоян – Бувай, малий

До теми: Перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення