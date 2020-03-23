Українське тюнінг-ательє стало сенсацією для іноземних ЗМІ

Вироби кузовного ательє Spec Auto Tuning з Київської області здивували європейську й американську пресу. Майстри з української фірми поставили на потік випуск стилізованих під "Волгу" і "Перемогу" іномарок: в дусі радянського ретро переробляють купе, кабріолети і седани BMW і Mercedes-Benz.

Видання Carscoops.com назвало роботи українського кузовного ательє "вражаючими"; оглядач німецького Auto Motor und Sport відзначив невідповідність зазорів кастомних кузовів високим стандартам моделей-донорів, але віддав належне зусиллям з перетворення сучасних Mercedes-Benz і BMW на радянську класику.

І ще: Як користуватися автомобілем під час пандемії коронавірусу: корисні поради

У закордонних ЗМІ зійшлися на думці, що стилізована під ретроавтомобілі іномарка підійде тим, хто ностальгує за СРСР, але не готовий жертвувати звичним рівнем комфорту і безпеки.

Оскільки вироби майстерні Spec Auto Tuning виконуються за індивідуальними замовленнями, двох однакових робіт не буває: наприклад, Mercedes-Benz CL 500 у кузові W215 стилізовані під "Перемогу", попри зовнішню схожість, відрізняються різними кузовами та ступенем модернізації інтер'єру.

Ще одним відповідним "донором" є BMW 6-Series у кузові E63 / E64. На базі баварського кабріолета українське ательє випустило "Волгу" для Жерара Депардьє.

За бажанням покупця за основу може бути взята не тільки німецька, але і будь-яка інша машина, відповідна за габаритами – у Spec Auto Tuning є досвід роботи з шасі Toyota Mark II, а в портфоліо є фотографія ГАЗ-12 "ЗІМ", адаптованого під технічну начинку BMW 7-Series у кузові E32.

Одне з творінь українських майстрів – "Перемога" на базі Mercedes-Benz CL 500 – виставлена ​​на продаж за ціною 36 тисяч євро.

Кузовне ательє SPEC AUTO TUNING з 2000 року працює у сфері промислового, транспортного й автомобільного дизайну і пропонує такий спектр послуг: розробка дизайну автомобілів, виготовлення концептів, будівництво ексклюзивних автомобілів, підготовку виробництва автомобільних деталей, серійне виробництво тюнінг-комплектів.

Читайте також: Mazda анонсувала прем'єру купе, яке неможливо буде придбати