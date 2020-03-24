Найкрутіша BMW стане електричною

Найбільш топова модифікація BMW 7-series буде електричною. Читайте подробиці!

Причиною такого рішення стала економічна недоцільність доопрацювання двигуна V12 під нові норми викидів.

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У лінійці моторів нової "сімки" як і раніше залишаться бензинові модифікації, дизельні двигуни, а також гібридні силові установки. Але 760i, яка зараз видає 601 к.с., буде замінена.

У компанії поки нічого не сказали про новий двигун, однак не складно припустити, що якщо мова йде саме про топову модифікацію, його потужність явно не буде нижчою, ніж у попередника. Не пролили світло в BMW і на назву нової машини: багато експертів вважають, що електрична 7-series отримає назву i7. Ну що ж, судячи з усього нам залишається лише прийняти той факт, що електромотори повністю витісняють улюблені водіями двигуни внутрішнього згоряння. А, може, це й на краще.

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