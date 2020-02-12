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Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів змінами у зовнішності

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Емілі Ратажковскі кардинально змінить образ - фото 1
Емілі Ратажковскі кардинально змінить образ / instagram.com/emrata

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі здивувала прихильників зміною стилю, на яку варто чекати вже зовсім скоро. Чи личить красуні новий образ?

28-річна американська модель, бізнесвумен та акторка Емілі Ратажковскі знаходить час не лише для своїх проєктів, а й для соцмережі Instagram. За сторінкою красуні стежать понад 24 мільйони користувачі, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя: від звичайних буднів до світських заходів.

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Нещодавно зірка поділилась в Історіях відфотошопленим знімком з червоної доріжки, на якому фанати перетворили Емілі у білявку. Як додала сама модель, вже скоро це може стати реальністю. Важко визначити, який колір більше личить Ратажковскі:

Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів змінами у зовнішності - фото 385545

Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів змінами у зовнішності - фото 385546

Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів змінами у зовнішності - фото 385547

Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів змінами у зовнішності - фото 385548

Джерело фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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