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Модель Жизель Олівейра показала ідеальні форми в бікіні

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Жизель Олівейра в бікіні - фото 1
Жизель Олівейра в бікіні

Відома модель Жизель Олівейра не дарма носить ангельські крила бренду Victoria’s Secret, і її нові фото це підтверджують!

26-річна популярна бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Нещодавно Жизель вирішила нагадати, що на всі 100% готова до спекотного сезону, тож приміряла легке літнє вбрання, а також ефектний білий купальник. Важко не помітити розкішну фігуру зірки, яка точно тримає себе у формі увесь рік!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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