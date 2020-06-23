Скандальна Кім Кардашян лише у корсеті шокувала фанів (відео 18+)

Відома зірка Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень мережі через власну фігуру. Дружина Каньє Веста вразила неприродними формами без одягу.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 176 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Це підтверджує у свіже відео від Кім, на якому вона позує лише у нюдовому корсеті, який робить її форми зовсім неприродними. Модель зазначила, що знайшла цей запис на телефоні зі своєї минулорічної поїздки до Лондона, а також носила такий корсет на Met Ball. Але фанати не розділили захват Кардашян, а попросили рекламувати її такі нездорові стандарти краси, а також не створювати подібні речі для свого бренду спіднього.

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