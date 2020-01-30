Ірина Шейк знялася для глянцю з пікантним декольте

Супермодель Ірина Шейк знялася для обкладинки відомого британського глянцю Vogue. Шанувальники у захваті!

Модель відображена в піджаку, під яким немає білизни. Пікантний фотознімок Шейк розмістила у своєму Instagram-акаунті.

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На фото 33-річна модель одягнена у вовняний чорний піджак JW Anderson. Бюстгальтера під піджаком немає. Також на Шейк штани того ж бренду, що й піджак. На голові у неї величезний оригінальний бежевий капелюх Self-Portrait.

Зйомкою займався тандем фотографів, який складався з Мерта Аласа і Марта Піґґота. Пост моделі набрав уже більше 100 тисяч лайків. Користувачі просто завалили Ірину компліментами.

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