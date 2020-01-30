Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Ірина Шейк знялася для глянцю з пікантним декольте

  • 18
Шейк - фото 1
Шейк / instagram

Супермодель Ірина Шейк знялася для обкладинки відомого британського глянцю Vogue. Шанувальники у захваті!

Модель відображена в піджаку, під яким немає білизни. Пікантний фотознімок Шейк розмістила у своєму Instagram-акаунті.

І ще: Сексуальна Ірина Шейк знялася для глянцю в металевому корсеті: пікантні фото

На фото 33-річна модель одягнена у вовняний чорний піджак JW Anderson. Бюстгальтера під піджаком немає. Також на Шейк штани того ж бренду, що й піджак. На голові у неї величезний оригінальний бежевий капелюх Self-Portrait.

Зйомкою займався тандем фотографів, який складався з Мерта Аласа і Марта Піґґота. Пост моделі набрав уже більше 100 тисяч лайків. Користувачі просто завалили Ірину компліментами.

Читайте також: Зваблива Ірина Шейк позувала на пляжі в рожевому бікіні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Самостійна подорож до Італії: як все організувати
  • 27 cічня, 16:21
  • 1706
Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
  • 27 cічня, 12:00
  • 799
Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
  • 26 cічня, 17:25
  • 2089
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз