Белла Хадід розбурхала мережу відвертими образами у гарячій фотосесії

Одна з найбільш популярних моделей сучасності Белла Хадід не перестає радувати шанувальників спокусливими образами та гарячими знімками. Найкрасивіша дівчина у світі стала обличчям колекції MISSONI SS 2020.

У фотосесії Белла Хадід взяла участь разом зі знаменитим манекенником Обрі О'Махоні (Aubrey O'Mahony). Зйомка проходила на Сардинії і вийшла вельми гарячою: красуня разом зі своїм партнером лежать на березі моря, обіймаючись.

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23-річна модель приміряла трендові речі з нової колекції. На одному знімку вона красується в спокусливому купальнику з рюшами на ліфі. На другому постала у смугастій блузі, а також золотистому жилету. Ідеальним доповненням образів стали великі металеві сережки, ланцюжки та браслети. А родзинкою – зачіска Белли. Волосся їй заплели в косички, зібравши його на маківці.

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