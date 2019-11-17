Американка з формами повторює образи зірок, і це варто побачити (фото)

Блогерка зі США Кеті Стуріно вважає, що можна бути красивою та стильною за будь-яких параметрів. Тому жінка з апетитною фігурою повторює образи знаменитостей так, що виглядає нічим не гірше. Готові?

Знайомтесь, Кеті Стуріно (Katie Sturino) – блогерка з Нью-Йорка, яка понад 10 років працювала у піарі, а зараз веде блог під назвою 12ish style, де ділиться порадами щодо одягу та краси для жінок не модельних параметрів. Сторінка Кеті в Instagram швидко стала популярною, адже чимало представниць прекрасною статі хочуть бути привабливими у своїй вазі.

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"Коли я вийшла заміж, я була зациклена на власному тілі. Я була одержима збереженням розміру 12. Тоді, приблизно 3 роки тому, я розлучилась і набрали чимало кілограмів. Спершу я й не розуміла, що набираю вагу. Я займалась спортом, однак це все одно трапилось. Загалом я набрала близько 6 кілограмів і стала носити одяг 16 розміру, як і зараз. І сталось дивне – я справді полюбила своє тіло", – ділиться Кеті. І здається, у неї вдається ділитись цією впевненістю з іншими, адже вона відтворює зіркові образи так, що збирає чимало компліментів. не обов'язково бути худою, щоб вдягатись красиво.

Джерело всіх фото: instagram.com/katiesturino

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