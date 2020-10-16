Наймолодша мільярдерка світу обтягнула фігуру ультракоротким платтям

Кайлі Дженнер не поспішає переодягатися до осіннього сезону. Бізнесвумен і модель як і раніше віддає перевагу провокаційним і дуже ефектним образам.

Відвертий вихід наймолодшої мільярдерки світу підкорив мережу!

І ще: До пластики? Кім Кардашян показала архівне фото з сестрами

Днями 23-річна знаменитість поділилася ідеєю сміливого наряду для вечірки. Кайлі вибрала коротке блискуче плаття Versace персикового відтінку. Образ вона доповнила складним макіяжем і високим об'ємним хвостом. Манікюр в тон наряду і масивні прикраси чудово доповнили аутфіт.

Як підпис до фото Кайлі обмежилася емодзі у вигляді корони, а також словами "персиковий гламур". А от фанати, яких у дівчини вже більше 197 мільйонів, залишили близько 32 000 коментарів. Вони називають Дженнер "найкрасивішою", "найкращою", "чудовою" і "просто нереальною".

Це цікаво: Наймолодша мільярдерка світу показала груди в екстремальному топі (фото)