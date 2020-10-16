Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День захисника України

Наймолодша мільярдерка світу обтягнула фігуру ультракоротким платтям

  • 31
Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Кайлі Дженнер не поспішає переодягатися до осіннього сезону. Бізнесвумен і модель як і раніше віддає перевагу провокаційним і дуже ефектним образам.

Відвертий вихід наймолодшої мільярдерки світу підкорив мережу!

І ще: До пластики? Кім Кардашян показала архівне фото з сестрами

Днями 23-річна знаменитість поділилася ідеєю сміливого наряду для вечірки. Кайлі вибрала коротке блискуче плаття Versace персикового відтінку. Образ вона доповнила складним макіяжем і високим об'ємним хвостом. Манікюр в тон наряду і масивні прикраси чудово доповнили аутфіт.

Як підпис до фото Кайлі обмежилася емодзі у вигляді корони, а також словами "персиковий гламур". А от фанати, яких у дівчини вже більше 197 мільйонів, залишили близько 32 000 коментарів. Вони називають Дженнер "найкрасивішою", "найкращою", "чудовою" і "просто нереальною".

Це цікаво: Наймолодша мільярдерка світу показала груди в екстремальному топі (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 18093
Як змінювалася найсексуальніша угорська модель Барбара Палвін: фото 18+
  • 09 жовтня, 16:55
  • 13553
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2582519
Загрузка...
Новини