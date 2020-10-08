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Наймолодша мільярдерка світу показала груди в екстремальному топі (фото)

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Кайлі Дженнер засвітила груди - фото 1
Кайлі Дженнер засвітила груди / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер, яка стала наймолодшою багатійкою світу, знову опинилась у центрі уваги мережі. А все через пікантний образ, у якому засвітила пишний бюст.

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 197 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно дівчина вирішила розбавити свою стрічку пікантними знімками у крихітному білому топі, який підкреслив її пишні форми, в джинсах і з двома хвостиками. Не дивно, що за лічені години допис зібрав мільйони лайків та тисячі коментарів з компліментами.

Наймолодша мільярдерка світу показала груди в екстремальному топі (фото) - фото 429253

Наймолодша мільярдерка світу показала груди в екстремальному топі (фото) - фото 429254

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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