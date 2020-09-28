До пластики? Кім Кардашян показала архівне фото з сестрами

Курйозна Кім Кардашян показала архівне сімейне фото і знову нарвалась на критику щодо пластики. Здається, жодна з дівчат на фото зараз не виглядає так, як раніше.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 189 мільйонів підписників. А все тому, що зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавно Кім опублікувала сімейне фото з юності, яке викликало справжній шквал коментарів. Річ у тому, що на знімку лише дружина Каньє Веста виглядає так, як і сьогодні. А от решта сестер Кардашян зовсім на себе не схожі. Через це підписники лише вкотре наголосили, що дівчата робили пластику.

instagram.com/kimkardashian

Так виглядає сімейство Кардашян зараз:

Brian Bowen Smith/E! Entertainment)

Окрім хвилі негативу від коментаторів Кім отримала і гнівне повідомлення від сестри Кайлі, яку також не одразу впізнали. Наймолодша мільярдерка світу написала, щоб сестра негайно видалила знімок. Це й не дивно, адже Кайлі найбільше змінилась серед усіх:

Відзначимо, що реаліті-шоу про родину Кардашян триває вже 12 років і важко не помітити, як всі його представники змінились за цей час. Але все одно одне архівне фото викликало чимало обговорень і сварку між дівчатами.

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