Літні образи від відомих українських дизайнерів

Влітку 2020 року українські дизайнери пропонують модницям дуже різноманітні вбрання. Але фахівці сходяться на одному: в тренді оригінальні сукні, серед яких ви напевно знайдете щось на свій смак.

Літня колекція бренду Lake Studio складається з легких і жіночних нарядів. Натхненням для колекції стали азіатські мотиви, і це доволі чітко читається в принтах і фасонах.

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Юлія Логвин, засновниця демократичної марки JUL, представила образи, натхненні Марракешем. Однією з родзинок є те, що в сукнях цієї колекції буде комфортно в будь-яку спеку.

Катя Сільченко, засновниця марки The Coat by Katya Silchenko, як велика прихильниця танців вважає, що в платті обов'язково має бути зручно танцювати. Тому літні вбрання від її бренду немов спеціально створені для спекотних танців.

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