Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Як залишатися тверезим при вживанні алкоголю: шпигунські способи

  • 275
Методи залишатися тверезим від шпигунів - фото 1
Методи залишатися тверезим від шпигунів

Розвідники з усього світу роками виробляли власні методи, які допомагали їм нейтралізувати вплив алкоголю на організм. Тепер вони готові поділитися ними з усіма охочими.

Візьміть на озброєння ці способи залишатися тверезим, адже попереду ще щонайменше один вихідний!

Це цікаво: Учені розповіли, чому корисно іноді пити пиво

Найпростіший спосіб назвали фінські шпигуни. Вони рекомендують після вживання алкоголю відправлятися у сауну. Однак температура повинна бути понад 80 градусів. Усього декілька заходів по 5-7 хвилин повністю виведуть спиртне з організму та приведуть вас до тями. Але будьте обережними, адже не всім можна поєднувати високу температуру й алкоголь!

Фінські шпигуни відправлялись у сауну - фото 422737
Фінські шпигуни відправлялись у сауну

Досить незвичайним способом користуються британські розвідники. У них є спеціальний коктейль, який дозволяє залишатися тверезим. Його назвали "Ойстер". Готують його з допомогою яєчного жовтка, чайної ложки коньяку, соняшникової олії та двох столових ложок томатного соку. Всі ці інгредієнти збовтують, а також солять і перчать.

Британські розвідники пили коктейль Ойстер - фото 422738
Британські розвідники пили коктейль Ойстер

Ще одним методом поділились німецькі розвідники. Він дозволяє протягом тривалого часу залишатися тверезими. Вони просто їдять мариновану рибу з великою кількістю цибулі. Потім вони запивають це декількома склянками йогурту. Але нам здається цей коктейль надто вибуховим, тож будьте готові просидіти половину вечора у вбиральні. Мабуть, саме у цьому криється запорука успіху.

Читайте також: Яка кількість вина все ж корисна для здоров'я

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
  • 27 серпня, 13:11
  • 2146
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2261
В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
  • 26 серпня, 17:40
  • 312
Загрузка...
Новини