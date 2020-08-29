Як залишатися тверезим при вживанні алкоголю: шпигунські способи

Розвідники з усього світу роками виробляли власні методи, які допомагали їм нейтралізувати вплив алкоголю на організм. Тепер вони готові поділитися ними з усіма охочими.

Візьміть на озброєння ці способи залишатися тверезим, адже попереду ще щонайменше один вихідний!

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Найпростіший спосіб назвали фінські шпигуни. Вони рекомендують після вживання алкоголю відправлятися у сауну. Однак температура повинна бути понад 80 градусів. Усього декілька заходів по 5-7 хвилин повністю виведуть спиртне з організму та приведуть вас до тями. Але будьте обережними, адже не всім можна поєднувати високу температуру й алкоголь!

Фінські шпигуни відправлялись у сауну

Досить незвичайним способом користуються британські розвідники. У них є спеціальний коктейль, який дозволяє залишатися тверезим. Його назвали "Ойстер". Готують його з допомогою яєчного жовтка, чайної ложки коньяку, соняшникової олії та двох столових ложок томатного соку. Всі ці інгредієнти збовтують, а також солять і перчать.

Британські розвідники пили коктейль Ойстер

Ще одним методом поділились німецькі розвідники. Він дозволяє протягом тривалого часу залишатися тверезими. Вони просто їдять мариновану рибу з великою кількістю цибулі. Потім вони запивають це декількома склянками йогурту. Але нам здається цей коктейль надто вибуховим, тож будьте готові просидіти половину вечора у вбиральні. Мабуть, саме у цьому криється запорука успіху.

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