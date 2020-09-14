Як побороти похмілля: 4 перевірені способи

На жаль, не існує універсального методу, який усім би однаково ефективно допоміг побороти похмілля. Втім, є кілька порад, які допоможуть прибрати неприємні відчуття та повернути ясність розуму. Розберімося, як приборкати похмілля в домашніх умовах.

До вашої уваги 4 перевірені способи побороти похмілля. Візьміть на озброєння після веселих вихідних.

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Вода

Алкоголь – природний сечогінний засіб. Це означає, що чим більше ви п'єте, тим частіше ви будете ходити до вбиральні. Тіло зневоднюється у результаті втрати рідини, що призводить до падіння артеріального тиску. Зневоднення також порушує правильний кровообіг у головному мозку, тому при похміллі часто виникають головні болі. В ідеалі вам слід пити багато води відразу після пробудження, щоб заповнити втрату рідини.

Поповнюйте запаси води в організмі

Напої, багаті електролітами

Крім головних болів, які воно може викликати, зневоднення також призводить до виснаження важливих електролітів. Мікронутрієнти, такі як калій і магній, служать також електролітами, які підтримують вироблення енергії та регулюють нервові функції. Коли у вас низький рівень електролітів, ви частіше відчуваєте м'язові спазми, судоми та втому. Щоб заповнити втрату електролітів, пийте розсіл і домашні фруктові соки.

Чай з імбиром

Похмілля може викликати розлад кишківника, через що вам буде важко їсти поживну їжу, необхідну для одужання. На щастя, за допомогою імбиру можна відновити травлення. Імбир зазвичай використовується при нудоті, захитуванні й інших проблемах з травленням. Щоб приборкати розлад шлунка і зменшити позиви до блювоти, пийте імбирний чай.

Корисним буде імбирний чай

Ромашковий чай

Похмілля також може позначитися на ментальному самопочутті. З ромашки часто заварюють чай, який може бути ефективним засобом від неспокою і стресу, викликаних похміллям. Ця рослина володіє протизапальними властивостями, які можуть полегшити м'язові спазми і послабити нерви.

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