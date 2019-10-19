Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Бокс Серіал Великі Вуйки

Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей

  • 79
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 1

Сьогодні, 19 жовтня відзначається всесвітній День кучерявих людей. З такої нагоди ми пофантазували, як би виглядав перелік номінантів на звання найкучерявішої знаменитості України.

Настя Каменських (NK)

Поки спокуслива Настя хоче "‎попу как у Ким", впевнені, що сама Кардашян не відмовилась би від такого розкішного волосся, як в української красуні.

Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362556
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362559
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362562

І ще: Лесі Нікітюк – 32! Біографія та найсексуальніші фото української телеведучої (18+)

Дмитро Шуров (Pianoбой)

Не знаємо напевно, чи ховається секрет харизми Дмитра десь у кучерях, але щось магічне в них точно є.

Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362557
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362563
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362564

Володимир Дантес

Цей артист відомий своїми кучерями ще з часів "Фабрики зірок", коли разом з Олійником співали про "Девочку Олю". Тепер 30 співаку, а кучеряве волосся й досі залишається фішкою Дантеса.

Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362565
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362566
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362567

Павло Варениця (Epolets)

Довше, ніж на пристрасні рухи Паші на концертах, можна задивлятися лише на його кучеряву шевелюру.

Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362560
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362571
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362569

Олександр Кривошапко

Образ романтичного поганця підкорив не одне дівоче серце. Ще б пак, Сашко — суміш янгольських завитків з татуюваннями та тунелями.

Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362552
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362561
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362568

Валерій Харчишин (Друга Ріка)

Ви могли навіть не здогадуватися про те, що Валерій опиниться у цьому переліку. Але варто йому лише трошки відростити волосся й ви все зрозумієте.

Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362553
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362555
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362554

Віктор Скуратовський (ex-Друга Ріка)

Колишній бас-гітарист та засновник гурту "‎Друга Ріка", нині кліп-мейкер. Володіє не лише хистом до зйомок, а й стильною кучерявою зачіскою.

Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362551
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362558
Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей - фото 362570

Читайте також: Спокуслива Дорофєєва засвітила пружні сідниці: гаряче фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 504
ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе
  • 15 жовтня, 11:30
  • 610
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1831762
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз