Найкучерявіші українські артисти: зіркова добірка до Дня кучерявих людей

Сьогодні, 19 жовтня відзначається всесвітній День кучерявих людей. З такої нагоди ми пофантазували, як би виглядав перелік номінантів на звання найкучерявішої знаменитості України.

Настя Каменських (NK)

Поки спокуслива Настя хоче "‎попу как у Ким", впевнені, що сама Кардашян не відмовилась би від такого розкішного волосся, як в української красуні.

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Дмитро Шуров (Pianoбой)

Не знаємо напевно, чи ховається секрет харизми Дмитра десь у кучерях, але щось магічне в них точно є.

Володимир Дантес

Цей артист відомий своїми кучерями ще з часів "Фабрики зірок", коли разом з Олійником співали про "Девочку Олю". Тепер 30 співаку, а кучеряве волосся й досі залишається фішкою Дантеса.

Павло Варениця (Epolets)

Довше, ніж на пристрасні рухи Паші на концертах, можна задивлятися лише на його кучеряву шевелюру.

Олександр Кривошапко

Образ романтичного поганця підкорив не одне дівоче серце. Ще б пак, Сашко — суміш янгольських завитків з татуюваннями та тунелями.

Валерій Харчишин (Друга Ріка)

Ви могли навіть не здогадуватися про те, що Валерій опиниться у цьому переліку. Але варто йому лише трошки відростити волосся й ви все зрозумієте.

Віктор Скуратовський (ex-Друга Ріка)

Колишній бас-гітарист та засновник гурту "‎Друга Ріка", нині кліп-мейкер. Володіє не лише хистом до зйомок, а й стильною кучерявою зачіскою.

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