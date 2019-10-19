Лесі Нікітюк – 32! Біографія та найсексуальніші фото української телеведучої (18+)

Сьогодні, 19 жовтня, популярна українська теледіва Леся Нікітюк святкує своє 32-річчя. З нагоди дня народження зірки ми підготували коротку біографію та найпікантніші знімки красуні, які зводять з розуму мережу.

Українському глядачеві Леся Нікітюк вже відома як телеведуча завдяки пізнавальному тревел-шоу "Орел і решка". Завдяки цьому проєкту дівчина відвідала багато країн земної кулі, серед яких як загальновизнані курорти, так і екзотичні куточки світу, де не ступала нога мандрівника. Крім цього, харизматична красуня уже встигла стала ведучою українського розважального шоу "Хто зверху та "наробити шуму" на головному паркеті країни у 5 сезоні шоу Танці з зірками. А зараз теледіва займається зйомками власної тревел-програми "ЛеМаршрутка", в рамках якої Леся відвідує найцікавіші куточки України.

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Популярність цієї дівчини, останнім часом зашкалює. Вона веде передачі, бере участь в різних шоу, знімається для журналів. Тому не дивно, що цією особистістю цікавляться. Леся виросла в глибокій провінції, хотіла стати вчителькою, але прокинулася телезіркою.

Леся Нікітюк – уродженка українського містечка Хмельницький. Після закінчення школи вона вступила в гуманітарно-педагогічну академію, під час навчання в якій брала участь у вечірках, урочистостях та інших заходах. А також виступала в команді КВН "Торнадо Люкс".

Першим кроком в кар'єрі Лесі Нікітюк стала участь в українському "Бігуді Шоу" дяді Жори. У 2009 році Леся постала на телеекранах в компанії з близькою подругою – Ольгою Панасенко. У 2011 році дівчина зі своєю подругою поїхали на "Розсміши коміка", але на жаль, удача вислизнула з рук. Дівчата не втратили надію, і вдруге зазнали удачу, і виграли 50 000 гривень.

Широка популярність до Лесі прийшла в вересні 2012 року, коли вона успішно пройшла кастинг на роль ведучої популярного шоу "Орел і решка". У цій програмі Нікітюк замінила Жанну Бадоєву. Її попередниця сказала, що хоче більше часу приділити сім'ї, тому припиняє зйомки в туристичному шоу. А ось співведучим Лесі залишився Андрій Бедняков, з яким у них вийшов досить творчий тандем.

Леся Нікітюк і Андрій Бедняков

Новий етап – це програма "Леся здеся" на "Люкс ТВ". Завдання Лесі – з'являтися на світських тусовках, вечірках, модних показах і описувати життя українського бомонду таким, яким дівчина його і побачить. В одному з інтерв'ю Леся сказала, що такий формат програми їй дуже подобається саме експромтами:

Я відчуваю себе як співак-імпровізатор з середньої Азії – що бачу, то співаю.

"Леся здеся"

Ведуча не соромилася ставити каверзні питання, які, часом, ставили в незручне становище. Її цікавило буквально все – що їдять знаменитості, що лежить у них в сумочці, на чому вони їздять, яку модель мобільного телефону використовують тощо.

У грудні 2016 року Леся Нікітюк опублікувала в Instagram шокуючий знімок, на якому постала оголеною. Пізніше з'ясувалося, що дівчині зробив фотосесію чоловічий журнал XXL – Леся вперше знялася для чоловічого глянцю, та поспішила поділитися цим з шанувальниками. Ці фото прикрасили обкладинку новорічного випуску журналу.

Відверта фотосесія Лесі НІкітюк

Відверта фотосесія Лесі НІкітюк

Відверта фотосесія Лесі НІкітюк

Відверта фотосесія Лесі НІкітюк

Відверта фотосесія Лесі НІкітюк

Відверта фотосесія Лесі НІкітюк

А на особистій сторінці в Instagram теледіва ділиться зі своїми шанувальниками дедалі відвертішими та пікантнішими кадрами. Ми підібрали найспекотніші знімки, від яких у тебе серце почнеться битися ще швидше.

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