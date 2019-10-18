Спокуслива Дорофєєва засвітила пружні сідниці: гаряче фото

Сексуальна сівачка, солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва знає, як привернути до себе увагу. Її відверті сценічні образи і стильні щоденні луки стають дедалі пікантнішими. Так, красня показала черговий сміливий наряд, який розбурхав мережу.

Надя Дорофєєва постійно стежить за модою і в курсі всіх новомодних трендів. Артистка не соромиться приміряти екстравагантні речі, підкоряючи сексуальними образами своїх шанувальників.

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На свіжому знімку Дорофєєва постала у новому відвертому сценічному образі. Прозоре плаття співачка одягнула поверх боді і колгот в сітку. На фото також можна побачити, що красуня доповнила образ гетрами-панчохами. Але не це найбільше впадає в очі у кадрі. Підписники оцінили круглі й пружні сідниці Наді. Стоїть співачка навпроти свого колеги по дуету Олексія Завгороднього, який спостерігає за тим, як спокусливо рухається Дорофєєва.

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