Найкрутіший у світі Golf з картинки створять відомі тюнери

Художник Хизил Салім кілька місяців тому створив віртуальний VW Golf GTI з неймовірним демонічним дизайном, після чого звернувся в соціальні мережі з проханням допомогти реалізувати цей проєкт.

На його заклик відгукнулися ательє JP Performance і тюнер Prior Design, які перетворять віртуальний хот-хетч на реальне авто.

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Схоже, у нас є шанс побачити наживо найкрутіший Golf у світі. Немає сумнівів, що таких авто не існує, тому у хлопців з майстерні є всі шанси стати першими.

Судячи з рендерних фото, гарячий хетчбек отримав перероблений передній бампер зі сплітером, який розташований трохи вище землі і буде буквально розрізати повітря, розширені колісні арки, масивні задні крила, величезні повітрозабірники, регульований спойлер і круту вихлопну систему. Виглядає все максимально аеродинамічно!

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