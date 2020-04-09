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Найкрутіший у світі Golf з картинки створять відомі тюнери
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Художник Хизил Салім кілька місяців тому створив віртуальний VW Golf GTI з неймовірним демонічним дизайном, після чого звернувся в соціальні мережі з проханням допомогти реалізувати цей проєкт.
На його заклик відгукнулися ательє JP Performance і тюнер Prior Design, які перетворять віртуальний хот-хетч на реальне авто.
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Схоже, у нас є шанс побачити наживо найкрутіший Golf у світі. Немає сумнівів, що таких авто не існує, тому у хлопців з майстерні є всі шанси стати першими.
Судячи з рендерних фото, гарячий хетчбек отримав перероблений передній бампер зі сплітером, який розташований трохи вище землі і буде буквально розрізати повітря, розширені колісні арки, масивні задні крила, величезні повітрозабірники, регульований спойлер і круту вихлопну систему. Виглядає все максимально аеродинамічно!
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