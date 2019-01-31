Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у лютому

Найкращі прем'єри серіалів лютого 2019 не залишать байдужими фанатів трилерів, драми та комедій. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у світ в останній місяць зими!

Матрьошка (16+)

Оригінальна назва: Russian Doll

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Режисер: Наташа Ліонн, Леслі Хедланд, Джемі Беббіт

У головних ролях: Наташа Ліонн, Джордж Алой, Елізабет Ешлі

Тривалість: - хв.

Дата: з 2 лютого

Сюжет розповідає про те, як головна героїня, яка начебто бере від життя все, якось повертається з вечірки та помирає. Відтак, щоранку вона прокидається, проживає цей день і знову опиняється на тому світі з різноманітних причин. Жінка намагається зрозуміти, що відбувається, а також переконати близьких, що вона не божевільна.

Матрьошка, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Американський соул (16+)

Оригінальна назва: American Soul

Жанр: біографічний

Країна: США

Режисер: Пітер О’Фаллон

У головних ролях: Сінква Уоллс, Крістофер Джефферсон, Алекса Вітакер, Перрі Кемпер, Джим Девоті

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 5 лютого

Серіал розповідає про зйомки доволі популярного музично-танцювального шоу Soul Train. У ньому з'явилось чимало знаменитих виконавців, серед яких Gladys Knight & The Pips.

Американський соул, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Чудотворці

Оригінальна назва: Miracles Workers

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Моріс Меребл

У головних ролях: Стів Бушемі, Деніел Редкліфф, Джеральдіна Вісванатхан, Каран Соні, Джон Басс

Тривалість: - хв.

Дата: з 12 лютого

Сюжет розповідає про те, що Бог вже втомився від Землі та так розчарувався людьми, що вирішує зайнятись іншим проектом, а цей – знищити. Щоправда, кілька ангелів проти такого раптово рішення і усіма силами будуть боротись за людство. Однак хто сказав, що все буде легко і в Бога немає почуття гумору?

Чудотворці, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Роковий патруль

Оригінальна назва: Doom Patrol

Жанр: кримінал, фантастика, драма, бойовик

Країна: США

Режисер: Ґлен Вінтер

У головних ролях: Бруно Бічір, Ейпріл Боулбі, Джейк Майклс, Дуейн Мерфі, Дайан Герреро, Тімоті Далтон

Тривалість: 45 хв.

Дата: з 15 лютого

Сюжет базується на серії коміксів Doom Patrol та розповідає про команду людей, які через нещасні випадки стали супергероями. Щоправда, люди не надто тепло до них ставляться, тому їх життя важко назвати легким. Ефектна команда складається з Шаленої Джейн, Еластика, Негатива, Кіборга, Містера Ніхто, Роботмена та не менш дивного та дикого ученого Шефа.

Роковий патруль, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Доведена невинність

Оригінальна назва: Proven Innocent

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Патриція Рігген

У головних ролях: Рашель Лефевр, Расселл Хорнсбі, Келсі Греммер, Вінсент Картайзер, Ніккі М. Джеймс

Тривалість: 40 хв.

Дата: з 15 лютого

Серіал розповідає про юристку Меделін Скотт, яку ще у підліткому віці несправедливо засудили за убивство, якого вона не скоювала. Після в'язниці жінка з неймовірним завзяттям вирішила боротись з нечесним правосуддям та допомагати іншим.

Доведена невинність, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Внутрішній ворог

Оригінальна назва: The Enemy Within

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Марк Пеллінгтон

У головних ролях: Морріс Честнат, Дженніфер Карпентер, Джеймс Карпінелло, Кассандра Фріман

Тривалість: 43 хв.

Дата: з 25 лютого

Спецагент ФБР Вілл Кітон отримує дуже складне завдання знешкодити небезпечного злочинця, однак самотужки йому це навряд вдасться. Тому чоловік вирішує скористатись знаннями держзрадниці та екс-оперативниці ЦРУ Еріки Шеппард, яка раніше стежила за тим же злочинцем. Однак жінка потрапила у складну ситуацію та змушена була назвати імена своїх колег, щоб врятувати власну доньку. Але правосуддя однозначне, тож тепер вона на пожиттєвому терміні у в'язниці суворого режиму.

Внутрішній ворог, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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