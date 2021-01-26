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Найкрасивіша жінка світу здивувала сміливою стрижкою: фото топлес

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / instagram

Супермодель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, поділилася з шанувальниками знімками, на яких позує у відвертих образах для видання V Magazine.

На деяких кадрах знаменитість постала повністю оголеною. Відповідні фото Хадід опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, модель постала перед фанатами в чорній білизні в сітку, але при цьому повністю оголивши свої груди, які вона прикрила руками. Варто відзначити, що шкіра Хадід покрита фарбою сріблястого кольору, а з макіяжу у неї сині стрілки і червона помада. Як виявилося, зірка знялася для журналу в образі інопланетянки.

Шанувальники захопилися знімками моделі і засипали її компліментами. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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