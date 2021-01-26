Найкрасивіша жінка світу здивувала сміливою стрижкою: фото топлес

Супермодель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою в світі, поділилася з шанувальниками знімками, на яких позує у відвертих образах для видання V Magazine.

На деяких кадрах знаменитість постала повністю оголеною. Відповідні фото Хадід опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Сексуальна Моніка Белуччі вразила новими фото

Так, модель постала перед фанатами в чорній білизні в сітку, але при цьому повністю оголивши свої груди, які вона прикрила руками. Варто відзначити, що шкіра Хадід покрита фарбою сріблястого кольору, а з макіяжу у неї сині стрілки і червона помада. Як виявилося, зірка знялася для журналу в образі інопланетянки.

Шанувальники захопилися знімками моделі і засипали її компліментами. Гортайте галерею:

Це цікаво: Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+