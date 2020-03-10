Найкрасивіша жінка світу прикрила груди бутербродом

Американська модель Белла Хадід, яка була визнана найкрасивішою жінкою у світі, засвітила голі груди на новій фотографії.

Пікантним знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram-stories.

І ще: Дружина екскапітана Динамо станцювала в одній білизні разом з подругами

Так, в кадрі 23-річна Хадід сфотографувала себе в дзеркалі. На фото Белла позує, сидячи на підлозі голою. З одягу на зірці лише бежеві штани. Голі груди модель прикрила мексиканським бутербродом. Примітно, що останнім часом Хадід доволі часто радує своїх шанувальників гарячими фото, на яких демонструє спокусливі форми.

Наприклад, днями Белла поділилася знімком в шовковому халаті, який ледь прикривав оголені груди.

Читайте також: Роздягнена Алла Костромічова змусила чоловіків пофантазувати