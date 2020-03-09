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Коронавірус 8 березня

Дружина екскапітана Динамо станцювала в одній білизні разом з подругами

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Морозюк - фото 1
Морозюк / instagram

Гаряча Ірина Морозюк показала відео, на якому вона разом зі своїми подругами продемонстрували унікальні перетворення.

У ролику спочатку вони були в образі не симпатичних дівчат, а потім всього за секунду стали "прекрасними лебедями" – у сексуальній білизні, а також в еротичних аксесуарах.

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"Дівчата! Всіх хочу привітати з нашим днем! З 8 березня. Ми всі такі різні, але такі красиві. Всевишній створив чоловіка, а потім зрозумів, що треба терміново робити рестайлінг і вуаля: ідеальна істота "жінка". Всіх зі святом та будьте щасливі", – підписала гарячий відеоролик Морозюк.

Самим же користувачам мережі таке відео сподобалося, і ті завалили дівчину лайками та коментарями, стверджуючи, що вона, а також її подруги, просто прекрасні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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