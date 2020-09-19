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Белла Хадід розбурхала мережу ідеальним тілом на гарячих знімках

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / instagram

Відома супермодель Белла Хадід не перестає заводити своїх підписників в Instagram пікантними кадрами. Цього разу красуня показала фото бекстейджу з відвертої фотосесії.

Так, Белла Хадід стала обличчям парфуму Dylan Blue, а компанію їй склала ще одна знаменита красуня – модель та ікона стилю Хейлі Бібер.

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Пікантна фотосесія, у якій дівчата позують в розкішних образах на тлі моря, не залишила нікого байдужим. Напівголі красуні зібрали масу компліментів і приємних слів. А тепер Белла вирішила показати, як проходили зйомки кампанії на Корсиці.

Зірка поділилася фото з бекстейджа, на яких відображена з колегами по зйомках. Більшість з них вийшли досить спокусливими, оскільки на 23-річній красуні було мінімум одягу.

Белла Хадід розбурхала мережу ідеальним тілом на гарячих знімках - фото 426120

Белла Хадід розбурхала мережу ідеальним тілом на гарячих знімках - фото 426121

Белла Хадід розбурхала мережу ідеальним тілом на гарячих знімках - фото 426122

Белла Хадід розбурхала мережу ідеальним тілом на гарячих знімках - фото 426123

Белла Хадід розбурхала мережу ідеальним тілом на гарячих знімках - фото 426124

Белла Хадід розбурхала мережу ідеальним тілом на гарячих знімках - фото 426125

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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