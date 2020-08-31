Мода повертається: найкрасивіша жінка світу розбурхала гарячою зйомкою (фото, відео)

Популярна модель і найкрасивіша дівчина у світі Белла Хадід зачарувала фанатів кадрами з нової зйомки. Здається, мода 90-х на зачіски та прозорий одяг повертається.

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює не тільки над власною кар'єрою, але й знаходить час для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 32 мільйони підписників. Така кількість шанувальників пояснюється тим, що дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться на сторінці майже всім, що трапляється у її житті.

І ще: Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+)

Нещодавно Белла опублікувала кадри зі зйомки для церемонії нагородження MTV Video Music Awards 2020, яка пройшла 30 серпня. Модель з хвостиком та виразним макіяжем приміряла на себе прозоре боді, яка підкреслило її струнку фігуру. Звісно ж, такий образ викликав захват у фанатів та нагадав багатьом моду з 90-х.

Гортайте галерею:

Читайте також: У спідньому і з кавою: найкрасивіша гравець у покер потішила новим фото (18+)