Найкрасивіша жінка світу показала форми в еротичному відео (18+)

Популярна модель Белла Хадід не дарма вважається найкрасивішою дівчиною світу, адже її врода поєднується із особливим магнетизмом та відсутністю комплексів. Тут дуже спекотно!

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює не тільки над власною кар'єрою, але й знаходить час для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 33 мільйони підписників. Така кількість шанувальників пояснюється тим, що дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться на сторінці майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно красуня взяла участь у рекламній кампанії бренду спіднього Savage X Fenty від Rihanna. Саме звабливими кадрами зі зйомки Белла і захопила фанатів. Мереживна чорна білизни, латексні рукавички та панчохи і просто розкішна фігура Хадід - це варто побачити.

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