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Чи є щось під раками: Леся Нікітюк розбурхала мережу новим голим фото
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Почнемо цього тижня з неймовірної Леся Нікітюк. Улюблена українська телеведуча прикрила своє оголене тіло вареними раками. Зірка мережі вирішила зіграти на випередження, потроливши ЗМІ: "Я вже бачу ці заголовки завтра: "Нікітюк, прикриваючись тим, що варить раків, фоткалася оголеною в чанах. Подруги залишилися голодними і неприкритими". Ми, звичайно ж, надіємося, що Нікітюк не скупа та поділилася зі своїми коліжанками вареними раками. Прихильникам ведучої гаряча світлина дуже і дуже сподобалася: "Класно, коли маєш таку фігуру, яку ще здатна прикрити лише одна тарілка", "А всі збільшили фото, щоб роздивитися, чи є щось під раками?", "З такою фігурою можна і не прикриватись раками. Фото гарне", "А можна до вас на чай прийти?", "Які ноги красиві. Віддайте!".
Продовжуємо з Наді Дорофєєвої, котра виклала в мережу спокусливе фото у нестандартному вбранні. Просто гляньте на стильний аутфіт зірки, а також прочитайте, що про нього думають прихильники зірки: "Вау, надто красиво", "Мені дуже подобається цей образ", "Стою на воротах у модних чоботах", "Надь, образ просто бомба. Як завжди", "Красива, але образ надто грубий", "Образ трохи дивний", "По гриби?".
Естафету в нашому огляді перехопила спокуслива Настя Каменських. Популярна співачка теж не сиділа на місці цього тижня. Вона виклала в мережу фото, на якому позує у сукні, яка виграшно підкреслює її неймовірну фігуру. Не дивно, що прихильники зірки засипали її компліментами: "Ти дуже красива", "Як же пощастило Потапові", "Ніжки супер. Я просто горю", "Сексі красуня", "Ти просто богиня", "Настя, твоя фігура – супер".
Не менш сексуальною серією фото поділилася шалена MAMARIKA. Співачка показала, як вона святкує Міжнародний день музики. Цікаво, цими фото вона натякала на нашестя "співочих трусів" у шоубізнесі? Читайте, що про світлини зірки думають її прихильники: "Краса", "Вау, яка фігура класна", "Мамка, ти – вогонь", "Який подарунок на День музики".
Чарівна Вікторія Маремуха теж потішила своїх фанатів цього тижня. Красуня виклала в мережу затишне фото, на якому вона позує на ліжку, прикриваючись ковдрою. Не дивно, що підписники моделі засипали її компліментами: "Яка красуня", "Боже, як ти змінилася", "Шикарна".
Наостанок залишимо вам чарівну Мішель Андраде, яка теж потішила своїх фанатів серією спокусливих світлин. На них зірка позує у доволі незвичному та зухвалому для себе образі. Що ж про це думають її підписники: "Красуня", "Пушка", "Запакуйте мені цю дівчину", "Хороша".
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