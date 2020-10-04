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Модель Кендіс Свейнпол показала мокре фото без спіднього (18+)
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Популярна модель Кендіс Свейнпол розбурхала мережу пікантним фото у мокрій сукні. Ця дівчина зовсім не соромиться демонструвати свої форми навіть у найгарячіших образах.
31-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол знаходить час не лише для різних проєктів, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 14 мільйонів підписників. Там дівчина ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від звичайних буднів і до світських заходів.
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Нещодавно Кендіс опублікувала пікантне фото з архівної фотосесії на пляжі, де позує у мокрій сукні без спіднього.
"Якось у Коста-Риці. Потреба бути на природі зараз дуже сильна", – відзначила білявка. А фанати засипали її компліментами та лайками, назвавши фото не лише інтимним, а й естетичним.
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