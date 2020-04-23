Найкрасивіша гравець у покер вразила знімками у білизні (18+)

Одна із найпривабливіших гравців у покер Сара Андервуд знову опинилась у центрі уваги мережі через серію фото лише у спідньому. Тут спекотно!

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд ніколи не сидить на місці.. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. А вишенькою на торті красивих тревел-знімків стають відверті кадри від самої Сари.

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Зважаючи на те, що зараз дівчина дотримується правил карантину у своєму лісовому будиночку, її сторінка продовжує поповнюватись новими знімками. Нещодавно красуня похизувалась розкішною фігурою у дуже відвертій білизні, викликавши справжній шквал захоплених коментарів.

Гортайте галерею:

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