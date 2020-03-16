Найкрасивіша гравець у покер роздяглась на пляжі

Відома блогерка та гравець у покер Сара Андервуд уміє зачарувати не лише своєю вродою та уміннями, а й розкішними формами. До того ж, білявка зовсім не має комплексів.

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів, підкорюючи серця користувачів.

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Нещодавно Сара показала пікантне фото на пляжі, де вона у крихітному бікіні приймає душ. Тут справді спекотно:

instagram.com/saraunderwood

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