Найкрасивіша дівчина світу зняла звабливе відео у білизні (18+)

Популярна модель Белла Хадід, яку назвали найвродливішою жінкою світу, заінтригувала фанатів пікантним роликом. Від неї неможливо відвести погляд!

24-річна американська модель Белла Хадід активно працює не лише над власною кар'єрою, але й знаходить час для своєї сторінки в соцмережі Instagram, де у неї понад 36 мільйонів підписників. І це не дивно, адже дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться на сторінці майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Белла зняла коротеньке пікантне відео, на якому грайливо підморгує. Важко не помітити, що красуня лише у спідньому та у легкій чорній накидці. За короткий час ролик зібрав понад 3 мільйони переглядів та тисячі коментарів з компліментами.

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