Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Найкрасивіша дівчина світу зняла звабливе відео у білизні (18+)

  • 43
Белла Хадід роздяглась в Instagram - фото 1
Белла Хадід роздяглась в Instagram / @bellahadid

Популярна модель Белла Хадід, яку назвали найвродливішою жінкою світу, заінтригувала фанатів пікантним роликом. Від неї неможливо відвести погляд!

24-річна американська модель Белла Хадід активно працює не лише над власною кар'єрою, але й знаходить час для своєї сторінки в соцмережі Instagram, де у неї понад 36 мільйонів підписників. І це не дивно, адже дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться на сторінці майже всім, що трапляється у її житті.

І ще: Співачка Холзі похизувалась пишним бюстом у новому образі

Нещодавно Белла зняла коротеньке пікантне відео, на якому грайливо підморгує. Важко не помітити, що красуня лише у спідньому та у легкій чорній накидці. За короткий час ролик зібрав понад 3 мільйони переглядів та тисячі коментарів з компліментами.

Читайте також: Майлі Сайрус позувала топлес для Rolling Stone: гарячі знімки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
  • 30 листопада, 20:20
  • 1589
Скільки днів на рік проводять у своєму смартфоні найактивніші користувачі: шокуюча цифра
  • 22 листопада, 08:51
  • 85
Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 29 листопада, 15:19
  • 892
Загрузка...
Новини