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Новий флешмоб: українські зірки позують з подушкою

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DJ NANA - фото 1
DJ NANA / tsn

Українські зірки шоу-бізнесу в рамках кумедного флешмобу почали "одягатися" в подушки. Фото зірки публікують на своїх сторінках в соцмережах.

Так до флешмобу #quarantinepillowchallenge, суть якого прикрити оголене тіло подушкою, приєдналася ведуча ТСН Соломія Вітвіцька, дочка продюсера Ірини Горової Наталя і колишня учасниця групи NIKITA DJ NANA.

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Всі зірки прикріпили за допомогою пояса до талії подушки різних кольорів і додали до них аксесуари.

Телеведуча Леся Нікітюк вирішила піти далі, і створила вечірню сукню з білої ковдри. Крім того, до флешмобу приєднався соліст групи O. Torvald Женя Галич. Оголений чоловік прикрився чорною подушкою.

Новий флешмоб: українські зірки позують з подушкою - фото 397438

Новий флешмоб: українські зірки позують з подушкою - фото 397439

Новий флешмоб: українські зірки позують з подушкою - фото 397440

Новий флешмоб: українські зірки позують з подушкою - фото 397441

Новий флешмоб: українські зірки позують з подушкою - фото 397442

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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