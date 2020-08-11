Найкрасивіша дівчина світу похизувалась фігурою перед фанатами (фото)

Відома модель і найкрасивіша дівчина у світі Белла Хадід не припиняє підкорювати серця шанувальників. Цього разу дівчина показала струнку фігуру на нових фото.

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 32 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно красуня поділилась серією фото, на яких позує в обтислій футболці без спіднього, а також джинсах з низькою посадкою. Таке вбрання лише підкреслило апетитні форми моделі та її плоский животик. Здається, мода 2000-х знову повертається.

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