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Дочка Джонні Деппа здивувала спекотними поцілунками з дівчиною

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Лілі-Роуз Депп - фото 1
Лілі-Роуз Депп / focus

Юна дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп здивувала відвертим фото з подружкою.

Два пікантних фото з'явилося на сторінці красуні в Інстаграм. 21-річна модель і актриса Лілі-Роуз опублікувала фото, на якому цілувалася з дівчиною.

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Варто відзначити, що це був не безневинний поцілунок подруг, а повноцінний пристрасний поцілунок двох закоханих. Крім цього, дівчина поділилася знімком, на якому стояла поруч з подружкою, пристрасно пригорнувшись до неї і відкривши рот. До речі, Лілі-Роуз залишила під фото підпис "Я люблю тебе".

Як відомо, Лілі-Роуз відкрито підтримує ЛГБТ-спільноту, але сама себе ніколи не відносила до них. При цьому колишня дружина її батька Джонні Деппа, голлівудська зірка Ембер Херд, як відомо, зустрічається з жінками. Напевно вона буде задоволена таким поворотом подій в родині Деппа.

Дочка Джонні Деппа здивувала спекотними поцілунками з дівчиною - фото 420001

Дочка Джонні Деппа здивувала спекотними поцілунками з дівчиною - фото 420002

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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