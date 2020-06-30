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Найкрасивіша дівчина світу підкорила прозорою сукнею (фото)

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Белла Хадід засвітила фігуру - фото 1
Белла Хадід засвітила фігуру

Відома модель Бела Хадід не дарма вважається однією із найкрасивіших у світі, адже може підкорити серце будь-кого лише усмішкою. А коли справа доходить до її розкішної фігури, то шанси зростають ще більше.

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 31 мільйон підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно дівчина приміряла обтислу сукню з квітковим принтом, яка виявилась доволі прозорою. Тому на серії романтичних кадрів можна максимально розгледіти розкішні форми Белли.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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