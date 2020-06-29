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Гаряча Емілі Ратажковскі прогулялась містом у прозорому костюмі (фото)

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Емілі Ратажковскі засвітила форми у Нью-Йорку - фото 1
Емілі Ратажковскі засвітила форми у Нью-Йорку

Відома модель Емілі Ратажковскі не припиняє дивувати фанатів, адже цього разу красуня влаштувала прогулянку мегаполісом у прозорому костюмі власного бренду.

29-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Це підтверджують і свіжі фото зірки, яка вирішила влаштувати прогулянку Нью-Йорком зі своїм чоловіком у прозорому костюмі від власного бренду Inamorata. Здається, це найкраща реклама від Ратажковскі!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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