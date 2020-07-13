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Найкращий рецепт домашнього майонезу

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Майонез - фото 1
Майонез / zira

Якщо ви не хочете відмовлятися від майонезу, тоді приготуйте його самостійно. Домашній майонез готується доволі просто, а страви з ним стануть набагато смачніше.

Для приготування майонезу вам знадобиться: 1 яйце, 250 мл рослинної олії, 1 ст. л. лимонного соку, ½ ч. л гірчичного порошку (за бажанням), 1 ч. л. солі і цукру, мелений перець (за смаком).

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Спосіб приготування:

Розбийте яйце і збийте його міксером або (ще краще) занурювальним блендером.

Продовжуючи збивати, потроху тонкою цівкою влийте рослинну олію. Дуже важливо не влити одразу багато, а робити це поступово. Мабуть, це і є найголовніший секрет густого майонезу.

Коли вся олія буде ретельно перемішана з яйцем, додайте до одержаної маси цукор, сіль і гірчицю, ще раз збийте. В кінці видавіть лимонний сік, збийте останній раз і подавайте до столу. Смачного!

Найкращий рецепт домашнього майонезу - фото 415658

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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