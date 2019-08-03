Все банальніше: творці ГРИ ПРЕСТОЛІВ розсекретили офіційний сценарій фінальної серії

Офіційний сценарій культового серіалу "Гра престолів" потрапив в мережу і розчарував фанатів. Творці популярного американського фентезі розсекретили сценарій останнього сезону і показали, чому дракон Дрогон насправді підпалив Залізний трон у фінальній серії.

Впродовж декількох місяців після завершення популярного серіалу "Гра престолів" фанати обговорювали цей ключовий момент з Залізним троном, який стався відразу після того, як Джон Сноу вбив Дейенеріс Таргарієн. Були думки, що дракон Дрогон усвідомив те, що Залізний трон є символом влади, яка запаморочила голову Матері драконів. Але офіційний сценарій показав банальнішу причину поведінки Дрогона.

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В офіційному сценарії йдеться про те, що Дрогон хоче спалити світ, але не вбити Джона. Він випускає вогонь на задню стіну, підриваючи залишки величезних червоних кам'яних блоків. Далі вогонь наближається до трону, але трон – не основна мета Дрогона, а просто випадковий свідок, який виявився в пожежі. Простіше кажучи, Залізний трон просто виявився на шляху розгніваного Дрогона, який випадково запалив його.

Користувачів мережі ця новина сильно розгнівала, оскільки вони думали, що в цій сцені закладено глибший зміст. Фанати серіалу висловили своє велике розчарування.

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