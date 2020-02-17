Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти

  • 48
Фіналісти Нацвідбору 2020 - фото 1
Фіналісти Нацвідбору 2020

22 лютого відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення 2020. Судді та глядачі обиратимуть одного з шести претендентів, який відправиться в Роттердам, щоб представляти Україну. Нагадуємо, хто ж боротиметься за цю можливість у фіналі!

За результатами голосування, у фінал Національного відбору на Євробачення 2020 потрапили KRUTЬ (16 балів), JERRY HEIL (13 балів) та Go_A (13 балів), а також David Axelrod (11 балів), KHAYAT (14 балів) та TVORCHI (16 балів).

Тут більше: Ведучою Євробачення 2020 стане блогерка-трансгендер: фото ефектної красуні

Фіналісти конкурсу 22 лютого поборються за можливість поїхати в Роттердам. У фіналі вони виступатимуть у такому порядку:

KRUTЬ

Марина Круть – бандуристка та співачка, яка хоче представити Україну на Євробаченні. Для її виступу спеціально створили мультфільм, який транслювався на екрані під час виконання пісні.

Номер оцінили найвищим балом і судді, і глядачі!

KRUTЬ – 99:

JERRY HEIL

Яна Шемаєва (справжнє ім'я співачки), яка стала інтернет-проривом 2019 року, змагається за право представити Україну на Євробаченні в Роттердамі. Ця її пісня, як і більшість композицій, іронічна. А головне сенс, який Яна вкладає у трек "Веган", – більше толерантності, доброти та сприйняття один одного таким, яки ми є.

Jerry Heil – Vegan:

Go_A

Етномотиви у цій пісні зашкалюють! Творчість гурту – це мікс українського народного вокалу, сучасних танцювальних бітів, африканських барабанів та потужного гітарного драйву. Пісня про те, що наше життя сповнене різного досвіду, не завжди приємного, але у будь-якій ситуації потрібно озброюватися оптимізмом.

Gо_A – Соловей:

David Axelrod

Володимир Ткаченко, а нині Девід Аксельрод теж змагатиметься за можливість представляти Україну на Євробаченні. Музикант написав цю пісню, коли дізнався, що вони з коханою чекають дитину. Текст цієї пісні – гімн любові та вдячності близькій людині.

David Axelrod – Horizon:

KHAYAT

Нагадуємо, що Хайят вже мав досвід участі у Нацвідборі. Минулого разу він отримав високі бали від глядачів, але журі розкритикувало його. Цьогоріч співак врахував побажання та зауваги суддів й написав сучасний трек у власному стилі – з додаванням українських та східних етномотивів. Це забезпечило йому участь у фіналі, проте чи вистачить цього для перемоги?

KHAYAT – Call For Love:

TVORCHI

Цей номер оцінили найвищим балом і судді, і глядачі! Це трек про молодь і для молоді, про те, що світ змінює нове покоління. Хлопці з гурту впевнені, що ми бачимо те, яким стає світ й ми здатні докласти зусиль, щоб змінити все на краще. У нас ще є час! Цікаво, що багато критиків зауважили, що вокал хлопців дуже відрізнявся від студійного запису.

TVORCHI – Bonfire:

А хто з фіналістів є вашим фаворитом? Голосуйте та пишіть у коментарях!

Як це було: Гучне повернення KHAYAT на Нацвідбір Євробачення: відео ефектного виступу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
  • Вчора, 16:54
  • 314
Дівчина тижня: гаряча модель Еллі Рід, яка обожнює роздягатися перед камерою (18+)
  • Вчора, 18:50
  • 1346
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2103497
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Важлива