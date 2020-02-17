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Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
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22 лютого відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення 2020. Судді та глядачі обиратимуть одного з шести претендентів, який відправиться в Роттердам, щоб представляти Україну. Нагадуємо, хто ж боротиметься за цю можливість у фіналі!
За результатами голосування, у фінал Національного відбору на Євробачення 2020 потрапили KRUTЬ (16 балів), JERRY HEIL (13 балів) та Go_A (13 балів), а також David Axelrod (11 балів), KHAYAT (14 балів) та TVORCHI (16 балів).
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Фіналісти конкурсу 22 лютого поборються за можливість поїхати в Роттердам. У фіналі вони виступатимуть у такому порядку:
KRUTЬ
Марина Круть – бандуристка та співачка, яка хоче представити Україну на Євробаченні. Для її виступу спеціально створили мультфільм, який транслювався на екрані під час виконання пісні.
Номер оцінили найвищим балом і судді, і глядачі!
KRUTЬ – 99:
JERRY HEIL
Яна Шемаєва (справжнє ім'я співачки), яка стала інтернет-проривом 2019 року, змагається за право представити Україну на Євробаченні в Роттердамі. Ця її пісня, як і більшість композицій, іронічна. А головне сенс, який Яна вкладає у трек "Веган", – більше толерантності, доброти та сприйняття один одного таким, яки ми є.
Jerry Heil – Vegan:
Go_A
Етномотиви у цій пісні зашкалюють! Творчість гурту – це мікс українського народного вокалу, сучасних танцювальних бітів, африканських барабанів та потужного гітарного драйву. Пісня про те, що наше життя сповнене різного досвіду, не завжди приємного, але у будь-якій ситуації потрібно озброюватися оптимізмом.
Gо_A – Соловей:
David Axelrod
Володимир Ткаченко, а нині Девід Аксельрод теж змагатиметься за можливість представляти Україну на Євробаченні. Музикант написав цю пісню, коли дізнався, що вони з коханою чекають дитину. Текст цієї пісні – гімн любові та вдячності близькій людині.
David Axelrod – Horizon:
KHAYAT
Нагадуємо, що Хайят вже мав досвід участі у Нацвідборі. Минулого разу він отримав високі бали від глядачів, але журі розкритикувало його. Цьогоріч співак врахував побажання та зауваги суддів й написав сучасний трек у власному стилі – з додаванням українських та східних етномотивів. Це забезпечило йому участь у фіналі, проте чи вистачить цього для перемоги?
KHAYAT – Call For Love:
TVORCHI
Цей номер оцінили найвищим балом і судді, і глядачі! Це трек про молодь і для молоді, про те, що світ змінює нове покоління. Хлопці з гурту впевнені, що ми бачимо те, яким стає світ й ми здатні докласти зусиль, щоб змінити все на краще. У нас ще є час! Цікаво, що багато критиків зауважили, що вокал хлопців дуже відрізнявся від студійного запису.
TVORCHI – Bonfire:
А хто з фіналістів є вашим фаворитом? Голосуйте та пишіть у коментарях!
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