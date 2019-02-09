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Нацвідбір Євробачення 2019: результати голосування 1 півфіналу

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Перший півфінал відбору на Євробачення 2019 - фото 1
Перший півфінал відбору на Євробачення 2019

Перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019, у якому за путівку до фіналу конкурсу змагалися 8 учасників, завершився. Дізнайтеся результати голосування!

Національний відбір на Євробачення 2019 визначить, хто ж представлятиме Україну на конкурсі в Тель-Авіві. У першому півфіналі за це право змагалися 8 музикантів, з яких у фінал потрапили тільки троє.

Як це було: Відео виступів усіх учасників відбору на Євробачення 2019

Трійку щасливчиків обирали судді та глядачі. Джамала, Євген Філатов та Андрій Данилко виставили конкурсантам бали від одного до дев'яти. Голоси глядачів також перевели в 9-бальну систему, при цьому їхнє голосування було пріоритетним. Ось що вийшло в підсумку!

Результати першого півфіналу Нацвідбору

Учасник Бали суддів Бали глядачів Загальний бал
The Hypnotunez 1 1 2
LETAY 2 3 5
VERA KEKELIA 4 2 6
ЦеШо 5 6 11
YUKO 8 5 13
MARUV 6 8 14
Brunettes Shoot Blondes 7 7 14
BAHROMA 3 4 7

За результатами голосування суддів та глядачів, фіналістами Національного відбору на Євробачення 2019 стали YUKO, Brunettes Shoot Blondes та MARUV.

Півфіналісти Нацвідбору 2019 - фото 306622
Півфіналісти відбору 2019

Оцінки суддів

  • The Hypnotunez – 1
  • LETAY – 2
  • VERA KEKELIA – 4
  • ЦеШо – 5
  • YUKO – 8
  • MARUV – 6
  • Brunettes Shoot Blondes – 7
  • BAHROMA – 3
Нацвідбір Євробачення 2019: результати голосування 1 півфіналу - фото 306627

Результати голосування глядачів

  • The Hypnotunez – 1
  • LETAY – 3
  • VERA KEKELIA – 2
  • ЦеШо – 6
  • YUKO – 5
  • MARUV – 8
  • Brunettes Shoot Blondes – 7
  • BAHROMA – 4

Нацвідбір Євробачення 2019: результати голосування 1 півфіналу - фото 306632

А ви згодні із таким вибором фіналістів? Пишіть у коментарях!

Дивіться також: MARUV шокувала БДСМ-виступом у Нацвідборі Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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