Найкращі вітання з Днем Незалежності від українських зірок: святкова добірка

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує свій 29-й День Незалежності. Святковий настрій панує серед усіх жителів країни, зокрема й у зірок. Селебріті активно вітають Україну зі святом, публікуючи у мережі теплі слова з крутими знімками.

На своїх сторінках в Instagram багато зірок України привітали країну з 29-річчям. З самого ранку знаменитості діляться зворушливими привітаннями з Днем Незалежності та патріотичними фото, з якими у них асоціюється цей день.

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Настя Каменських

"Зі святом, Україно! Ти неповторна! Така красива, талановита, квітуча і така сильна! Я люблю тебе, моя Україно! З Днем Народження!"

Оля Полякова

"З днем народження, Україно!"

Джамала

"Насправді це моє найулюбленіше свято! Вітаю всіх з Днем Незалежності! Миру та любові всім нам!"

Олег Винник

"Люба моя Україно, вітаю з Днем Незалежності! Миру, злагоди, щасливої долі! Люблю безмежно!"

Юля Саніна

"З Днем Незалежності України!"

Леся Нікітюк

"З Днем Незалежності Україно!!! Любимо кожен твій кілометр, крім траси Кропивницький-Первомайськ."

Скай

З Днем Незалежності моя країно! Люблю тебе! Вірю в тебе! Співаю для тебе! Слава України!

Катя Осадча

"З твоїм днем, Україно! На твою долю випало багато випробувань, але ми всі віримо в найкраще. Ми віримо, що небо буде мирним, лани щедрими, а життя українців стабільним. З Днем Незалежності!"

Тоня Матвієнко

"З днем Незалежності України"

Олександр Педан

"З Днем Незалежності, Україно! Як же я люблю Україну. Укотре по-новому її відкриваю для себе. За останній тиждень облітав купу нових місць і закохався ще раз. Стараюся якомога більше розповідати, показувати та надихати мандрувати. Ось і зараз зібрав усі свої відкриття за тиждень у відеопості, до перегляду всім! Зберігайте та обов’язково відвідайте хоча б кілька. Запевняю, що після цього ви повністю перевернете своє уявлення про Україну та її туристичні місця. Мандруй Україною, вона прекрасна! З Днем народження, Україно!"

Олександр Пономарьов

"З Днем Незалежності, люба Україно! Многая і благая літа!"

Олена Зеленська

"Серпень. Найсолодший, в'язкий, неначе мед. Найулюбленіший із літніх місяців, тому що останній. Дитинство давно позаду, але у свідомості все одно пунктиром – червона лінія, за якою починається осінь і завершується літнє щастя. А щастя в серпні пахне підгнилими яблуками, які полінувалися зібрати попід парканом. Відлунює скрипом панцирного ліжка, на якому ніжишся в бабусиному садку. Щастя має вигляд найблакитнішого неба у році, що сяє крізь листяне мереживо груші, під якою стоїть ця стара розвалюха (добре, що її ще не викинули!). І як чудово, що саме у серпні День народження нашої країни Мені хочеться знайти слова, що описали б мою любов до неї... Правда в тому, що саме тут я абсолютно щаслива. Тут народилася я, народилися мої діти. Тут – моя Батьківщина, моє небо й моє море, і всі-всі мої серпні. Дехто вважає, що любов – це залежність. Нехай так. Тоді я бажаю своїй Батьківщині в День її народження, в День її Незалежності, щоб кожен її громадянин був так само залежний від неї, як я! Через любов! Тільки через любов!"

Віталій Кличко

"Друзі! Незалежність і воля завойовуються в боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог. Українці довели, що здатні боротися і перемагати! І ми все подолаємо! Бо любимо свою країну, змінюємо її, робимо успішною європейською державою. З Днем Незалежності! Слава Україні!

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