Гімн України у виконанні DZIDZIO підкорив мережу: потужне відео

Святкування Дня Незалежності у Києві відзначилось неймовірним виконанням державного Гімну України, який заспівав на Софіївській площі DZIDZIO. Це справді варто почути!

Хоч пандемія коронавірусу і змінила плани на святкування Дня Незалежності України, однак у Києві на Софіївській площі, традиційно, підняли прапор України, а співак DZIDZIO (Михайло Хома) ефектно виконав державним гімн перед виступом президента Володимира Зеленського. Далі урочисті заходи будуть відбуватись упродовж дня не лише у столиці, а й по всіх містах України. А поки насолоджуйтесь потужним гімном від DZIDZIO, від якого мурашки по шкірі.

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До того ж Михайло Хома отримав особливу нагороду, адже йому надали звання "Заслуженого артиста України". Про це DZIDZIO розповів на своєму профілі в соцмережі Instagram, де не стримував емоцій.

"Дорогі друзі! Мав сьогодні велику честь виконати Гімн України під час державного церемоніалу святкування Дня незалежності України. Відчував велику відповідальність та безмежну любов до кожного з вас. Подвійною радістю для мене стало присвоєння державного звання "Заслужений артист України". Це моя мрія дитинства! Дякую, Україно! З Днем Незалежності! Слава Україні!", – поділився співак.

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