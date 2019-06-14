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7 поз для лінивого сексу влітку
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Влітку секс здається справжньою каторгою, адже з вас і так стікає сьомий піт, у квартирі спекотно так ще й комарі діймають. Втім, якщо ви хочете віддатися спокусі без зайвих рухів – скористайтесь однією з цих семи поз для лінивого сексу.
Місіонерська поза
Стара добра класика: вам не треба нічого вигадувати й робити зайві кульбіти. Партнерка хіба що може міняти положення ніг, щоб більше стимулювати клітор. Додаткова перевага – це одна з тих поз, де ви удвох відчуваєте максимальну близькість один.
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Ложки
Поза, в якій багато пар люблять спати, ідеально підходить і для розслабленого сексу. Тут особливих зусиль не потрібно прикладати ні вам, ні їй. А ще в такому положенні зручно пестити клітор. Ідеально.
На боці лицем до лиця
Якщо попередня поза здається вам недостатньо інтимною, дівчині достатньо повернутися обличчям до партнера. Щоб знайти зручний кут проникнення, вона може закинути на вас ногу або підкласти під стегна подушку. Шепочіть на вухо один одному приємні (або брудні) слова й отримуйте максимальне задоволення.
Місіонерська поза з ногами нагорі
Ця варіація місіонерської пози, при якій дівчина закидає одну або обидві ноги на плечі чоловікові, підходить для глибокого проникнення. Адже навіть якщо ви втомилися, це не означає, що треба жертвувати інтенсивністю. Втім, позиція все ще залишається досить розслабленою. Принаймні для партнерки.
Хрест
Варіант незвичайної пози для ледачого сексу: чоловік лежить на боці, дівчина лягає на спину, перпендикулярно йому. Крім новизни, положення дозволяє дивитися один одному в очі й обмінюватися ласками. Не зайвим буде використовувати і секс-іграшку, наприклад для кліторальної стимуляції.
Вершниця сидячи
Положення жінка зверху, при якому партнер сидить, спираючись на спинку ліжка, дивана або стіну, все ще залишає контроль за нею, але дозволяє і не влаштовувати дикі перегони, і трохи розслабитися – наприклад, відкинувшись на зігнуті коліна чоловіка. Вам, до речі, особливо напружуватися точно не доведеться.
69 на боці
Для любителів одночасного орального сексу є ледачий варіант пози 69 – на боці. У такому положенні ви удвох відчуваєте себе комфортніше. Хочете більше відчуттів? Використовуйте секс-іграшки. Вони можуть навіть спростити процес.
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